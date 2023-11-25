Игрок «Динамо» Тюкавин забил в пяти матчах подряд

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Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин забил в пяти матчах подряд.

Сегодня, 25 ноября, Константин забил победный мяч в матче 16-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (3:2).

Также 21-летний россиянин отметился голами в 13-м туре РПЛ с «Уралом» (2:1), в 14-м с «Сочи» (3:3) и в 15-м туре с «Оренбургом» (2:0). Кроме того, Тюкавин забил мяч в матче 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Пари НН» (2:1).

До 13-го тура РПЛ нападающий отмечался забитыми мячами лишь 6 августа в матче 3-го тура РПЛ с «Зенитом» (3:2), где оформил дубль.

В нынешнем сезоне Тюкавин за «Динамо» сыграл 18 матчей во всех турнирах, где отметился семью мячами и пятью голевыми передачами.

На данный момент «Динамо» после 16 сыгранных матчей располагается на третьей строчке с 28 очками.