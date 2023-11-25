Бистрович: до первого гола у «Балтики» было большое преимущество над «Спартаком»

Полузащитник «Балтики» Кристиян Бистрович прокомментировал поражение своей команды в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:2).

«Не получилось забить голы, это всем понятно. До первого гола у нас было большое преимущество, много угловых. Это сама главная разница, почему не забрали очки», — передаёт слова Бистровича корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Напомним, сегодня, 25 ноября, прошла встреча 16-го тура Российской Премьер-Лиги между калининградской «Балтикой» и московским «Спартаком». «Спартак» обыграл «Балтику» со счётом 2:0. После результата данного матча калининградцы находятся на 14-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 12 очков в 16 проведённых матчах. «Спартак» поднялся на четвёртую строчку. У подопечных Гильермо Абаскаля 27 очков после аналогичного количества встреч.