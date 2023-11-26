Агуэро высказался о возможности возвращения Месси в «Барселону» после завершения карьеры

Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро высказался о возможности возвращения нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси в каталонскую «Барселону» после завершения карьеры.

«Лео всегда говорил, что любит «Барселону». Он очень отождествляет себя с клубом и городом. Вернётся ли он в клуб после завершения карьеры? Мы не обсуждали это, но иногда я думаю, что это вопрос времени», — приводит слова Агуэро AS.

Месси выступал за «Барселону» на протяжении 18 лет (с 2003 по 2021 год). Аргентинец выиграл с каталонской командой 35 трофеев.

Аргентинец перешёл в «Интер Майами» в летнее трансферное окно. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

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