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Литвинов – о матче «Спартака» с «Балтикой»: все были в одинаковых условиях

Литвинов – о матче «Спартака» с «Балтикой»: все были в одинаковых условиях
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Защитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о снежном матче с «Балтикой» (0:2) в 16-м туре российской Премьер-лиги. Встреча сопровождалась сильным снегопадом.

«Все были в одинаковых условиях. Главное, что победили. Следующая игра для нас тоже важная, на выезде, там тоже будет искусственное поле. Поэтому двигаемся дальше.

В таких играх — кто забьет первый мяч — тот и побеждает. Мы забили, дальше были моменты, но тяжело было реализовать. Хорошо, что так сложилось», — сказал Литвинов в эфире телеканала «Матч ТВ».

После 16 туров «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 27 очков. «Балтика», в свою очередь, находится на 14-м месте, набрав 12 очков.

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