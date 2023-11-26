Деклан Райс: Зинченко – главный шутник «Арсенала»

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс рассказал об Александре Зинченко.

«Зинченко, безусловно, самая яркая личность в раздевалке «Арсенала». Он сумасшедший. Он такой смешной. Я бы, наверное, сказал, что он главный шутник команды. Многие другие ребята, наверное, тоже сказали бы это. Он постоянно заводит нас. Атмосфера в раздевалке, честно говоря, очень хорошая», – цитирует Райса ua.tribuna,com.

Зинченко выступает за «Арсенал» с 2022 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2026 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив один гол.

На данный момент «Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 30 очков.