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Микель Артета установил рекорд «Арсенала»

Микель Артета установил рекорд «Арсенала»
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета установил рекорд клуба после матча 13-го тура чемпионата Англии с «Брентфордом» (1:0), сообщается в Squawka Football в социальной сети X (ранее Twitter).

Артета вместе с «Арсеналом» одержал 116-ю победу в первых 200 матчах, что стало новым рекордом клуба. Ранее рекорд принадлежал Арсену Венгеру, который одержал 111 побед. Третье место по этому показателю занимает Джордж Грэм, который одержал 106 побед в своих первых 200 матчей.

После 13 туров «Арсенал» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, записав в свой актив 30 очков. Ближайшего преследователя в лице «Манчестер Сити» команда опережает на одно очко.

В следующем туре «Арсенал» встретится с «Вулверхэмптоном».

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