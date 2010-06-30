Деку завершил выступления за сборную Португалии
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После того как сборная Португалии завершила свои выступления на чемпионате мира в ЮАР, полузащитник команды Деку заявил о том, что завершает свои выступления за национальную команду, сообщает Sport1.de.
«Я ухожу из национальной команды вследствие личных мотивов. Однако сборная Португалии навсегда останется в моём сердце», — заявил 32-летний футболист.
За сборную Португалии Деку провёл 75 матчей и стал автором пяти голов.
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