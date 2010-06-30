Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Деку завершил выступления за сборную Португалии

Деку завершил выступления за сборную Португалии
Комментарии

После того как сборная Португалии завершила свои выступления на чемпионате мира в ЮАР, полузащитник команды Деку заявил о том, что завершает свои выступления за национальную команду, сообщает Sport1.de.

«Я ухожу из национальной команды вследствие личных мотивов. Однако сборная Португалии навсегда останется в моём сердце», — заявил 32-летний футболист.

За сборную Португалии Деку провёл 75 матчей и стал автором пяти голов.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022