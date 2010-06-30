Деку завершил выступления за сборную Португалии

После того как сборная Португалии завершила свои выступления на чемпионате мира в ЮАР, полузащитник команды Деку заявил о том, что завершает свои выступления за национальную команду, сообщает Sport1.de.

«Я ухожу из национальной команды вследствие личных мотивов. Однако сборная Португалии навсегда останется в моём сердце», — заявил 32-летний футболист.

За сборную Португалии Деку провёл 75 матчей и стал автором пяти голов.