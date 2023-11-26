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Бразильский игрок «Крыльев» Костанца: матч Бразилия — Аргентина был огненным

Бразильский игрок «Крыльев» Костанца: матч Бразилия — Аргентина был огненным
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Бразильский защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца поделился мнением о минувшем матче южноамериканской квалификации к чемпионату мира 2026 года, в котором сборная Бразилии играла с Аргентиной (0:1).

«Матч Бразилия — Аргентина был огненным. К сожалению, я его не смотрел, потому что по местному времени было очень поздно. Но после игры я видел результаты, обзор», — сказал Костанца в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в нынешнем сезоне Костанца принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение бразильца рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

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