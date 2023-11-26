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Костанца: ничья с «Локомотивом» — хороший результат для «Крыльев Советов»

Костанца: ничья с «Локомотивом» — хороший результат для «Крыльев Советов»
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Бразильский защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца высказался о матче с «Локомотивом», прошедшем в рамках 16 тура Российской Премьер-лиги.

«Думаю, что ничья — хороший результат. К сожалению, мы не выиграли этот матч, но мы смогли завоевать ничью на последних секундах матча. Это хорошо.

Судейство комментировать не хочу», — сказал Костанца в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Матч закончился со счётом 3:3. В составе «железнодорожников» голами отличились Сергей Пиняев и дважды Рифат Жемалетдинов. В свою очередь, за самарцев забили Владимир Писарский, сам Констанца, а также Бенхамин Гарре, реализовав пенальти.

Таким образом, «Крылья» занимают пятую строчку в таблице РПЛ, а «Локо» — седьмую.

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