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ФИФА не отправляет деньги за участие футболистов РПЛ в чемпионате мира из-за санкций

ФИФА не отправляет деньги за участие футболистов РПЛ в чемпионате мира из-за санкций
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, что ФИФА ещё не отправила российским клубам деньги за участие их игроков в чемпионате мира 2022 года.

«Пока деньги за участие игроков на чемпионате мира 2022 года заблокированы. ФИФА эти деньги не направляет по причине того, что наши клубы находятся под санкциями», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

Чемпионат мира 2022 года прошёл в Катаре. На турнире выступал камерунский нападающий «Динамо» Муми Нгамалё, кроме этого, у бело-голубых были права на уругвайского защитника Гильермо Варелу и польского полузащитника Себастьяна Шиманьского. В составе сборной Хорватии играл защитник Деян Ловрен, который в то время выступал за «Зенит».

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