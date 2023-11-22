ФИФА признала Норманна виновным в безосновательном расторжении контракта с «Ростовом»

ФИФА признала, что полузащитник Матиас Норманн не имел права разрывать контракт с «Ростовом». Теперь футболист обязан выплатить ростовчанам денежную компенсацию. С соответствующим заявлением выступил российский клуб.

«Заявление ФК «Ростов» по делу с уходом Матиаса Норманна: 15 ноября состоялось заседание футбольного трибунала ФИФА по делу ФК «Ростов», ФК «Аль-Раед» и игроку Матиасу Норманну.

Игрок признан виновным в досрочном безосновательном расторжении контракта. Суд обязал Норманна выплатить компенсацию футбольному клубу «Ростов».

Футбольный клуб «Аль-Раед» несёт солидарную ответственность за данную выплату», — написала пресс-служба ростовчан.

Напомним, 20 августа Норманн перешёл в «Аль-Раед» из Саудовской Аравии. Ранее, 9 августа, 27-летний норвежский полузащитник направил в «Ростов» и «Динамо» уведомления о расторжении своего контракта. Это произошло в связи с тем, что в здание «Москва-Сити» врезались дроны. Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что в московском клубе с его позицией не согласны, а футболисту предстоит доказывать свою правоту через суд.