«Две глупые ошибки». Рис Джеймс извинился за своё удаление в игре АПЛ с «Ньюкаслом»

Защитник «Челси» Рис Джеймс поделился мнением о минувшем матче АПЛ с «Ньюкаслом», в котором лондонский клуб проиграл со счётом 4:1, а также попросил прощения за то, что получил красную карточку в этой встрече.

«Беру всю ответственность за эту красную карточку на себя, это были две глупые ошибки. Ещё один урок для меня. Хочу извиниться перед болельщиками и товарищами по команде. Сегодняшнее выступление было намного ниже наших стандартов, но эта игра не определяет нас! В нынешнем сезоне мы серьёзно улучшились по сравнению с другими топ-командами. Мы вернёмся на следующих выходных», — написал Джеймс в своей социальной сети.

Напомним, англичанин был удалён на 73-й минуте встречи после того, как отдав мяч игроку «Ньюкасла» Гордону, схватил его руками и получил вторую жёлтую.