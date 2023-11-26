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Игрок «Челси» Силва: беру на себя ответственность за поражение в матче с «Ньюкаслом»

Игрок «Челси» Силва: беру на себя ответственность за поражение в матче с «Ньюкаслом»
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Защитник «Челси» Тьяго Силва поделился эмоциями после поражения лондонского клуба в минувшем матче АПЛ с «Ньюкаслом» со счётом 4:1.

«Я опустошён. Это был не лучший день для нас. Я хотел бы извиниться перед всеми за данное поражение, особенно перед партнёрами по команде, которые верят в меня и оказывают мне поддержку каждый день. Я беру полную ответственность за произошедшее на себя. Давайте соберёмся духом и вернёмся более сильными», — написал Силва в своей социальной сети.

Напомним, на 61-й минуте этого матча 39-летний защитник допустил результативную ошибку, когда выполнил слабую передачу, и мяч перехватил игрок «сорок» Жоэлинтон, забивший после этого гол.

После 13 туров АПЛ «Челси» набрал 16 очков и на текущий момент занимает десятое место в чемпионате.

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