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«Рубин» сыграл «на ноль» в шести матчах РПЛ подряд

«Рубин» сыграл «на ноль» в шести матчах РПЛ подряд
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Казанский «Рубин» обыграл «Факел» (1:0) и продлил серию до шести сухих матчей МИР Российской Премьер-Лиги подряд, сообщает Opta Sports.

Ранее у команды была серия лучше лишь в 2009 году, когда «Рубин» сыграл семь матчей подряд «на ноль».

Казанская серия началась в матче 11-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:0). Потом подопечные Рашида Рахимова играли с ЦСКА (0:0), «Балтикой (1:0), «Уралом» (2:0) и «Сочи» (2:0).

Единственный гол в матче был забит на 38-й минуте. Отличился полузащитник «Рубина» Руслан Безруков. Отметим, что 21-летний футболист отличился во втором матче кряду.

После этой победы в активе «Рубина» стало 25 очков. Казанский клуб поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Факел» с 19 очками располагается на 10-м месте.

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