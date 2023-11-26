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В «Рубине» прокомментировали состояние здоровья Юрия Дюпина после инцидента с болельщиком

В «Рубине» прокомментировали состояние здоровья Юрия Дюпина после инцидента с болельщиком
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В казанском «Рубине» прокомментировали состояние здоровья вратаря команды Юрия Дюпина после инцидента с болельщиком в матче 16-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (1:0).

«Юрий не получил травм. Выбежавший болельщик задержан. Суд определит, каким будет наказание», — заявили «Чемпионату» в пресс-службе «Рубина».

Напомним, в конце матча фанат воронежцев выбежал из сектора и за ним побежал стюард, который догнал болельщика и повалил на газон. Однако из-за инерции они вместе сбили Дюпина, который стоял к ним спиной. Далее фаната вывели за пределы поля, и через несколько секунд прозвучал финальный свисток.

На данный момент после 16 сыгранных матчей в РПЛ в активе «Рубина» 25 очков. Казанский клуб поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Факел» с 19 очками располагается на 10-м месте.

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