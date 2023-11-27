Хорватский полузащитник Лука Модрич установил рекорд «Реала» по количеству матчей, проведённых после 35 лет, сообщает Marca.

Хорват принял участие в матче 14-го тура чемпионата Испании с «Кадисом» (3:0) и провёл свой 161-й матч за «Реал» после 35 лет.

По этому показателю Модрич голкипера Франсиско Буйо, выступавшего за «Реал» с 1986 по 1997 год.

Напомним, Модрич выступает за «Реал» с 2012 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2024 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 10 млн.

В нынешнем сезоне футболист принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами.

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