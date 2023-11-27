Карло Анчелотти: трудности иногда дают возможность и дополнительную мотивацию

Главный тренер «Реала» Мадрид Карло Анчелотти высказался о победе над «Кадисом» (3:0) в матче 14-го тура чемпионата Испании.

«Родриго вернулся и сделал сегодня разницу. Модрич получил растяжение подколенного сухожилия, и я думаю, что это не более того. Он очень хорошо сыграл на позиции, которая не является его позицией в обороне. Мы играли хорошо, играли качественно, с хорошим настроем и хорошо контролировали темп. Мы очень довольны, потому что после игры результат кажется очевидным, но мы должны были настроить игру на нужный лад, и мы сделали это от начала и до конца.

Трудности иногда дают возможность и дополнительную мотивацию. Игроки это прекрасно понимали. У нас выбыло несколько очень важных игроков, но мы хорошо справлялись с выбыванием игроков в других случаях, а также сегодня, поскольку команда очень хорошо играла на поле. Сегодняшняя победа придает мне большую уверенность перед оставшимися матчами», — приводит слова Анчелотти официальный сайт «Реала».

После 14 туров «Реал» лидирует в чемпионате с 35 очками. На втором месте расположилась «Жирона» (34 очка), имеющая матч в запасе.

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