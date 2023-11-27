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«Астон Вилла» не планирует продавать Дугласа Луиса в «Арсенал»

«Астон Вилла» не планирует продавать Дугласа Луиса в «Арсенал»
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Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери отреагировал на слухи о возможном переходе полузащитника своей команды Дугласа Луиса в лондонский «Арсенал». По словам 52-летнего испанского наставника, клуб не планирует продавать хавбека.

«Дуглас играет очень хорошо, его самоотдача удивительна. Я хочу, чтобы он остался в клубе. Я очень счастлив работать с ним. Конечно, мы хотим сохранить его. Думаю, он тоже счастлив в «Астон Вилле», — приводит слова Эмери журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Луис выступает за «Астон Виллу» на протяжении четырёх лет (с 2019 года). В текущем сезоне бразильский хавбек провёл 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 55 млн.

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