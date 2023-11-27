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Ривалдо рассказал, кто будет бороться за «Золотой мяч» в ближайшие годы

Ривалдо рассказал, кто будет бороться за «Золотой мяч» в ближайшие годы
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Бывший форвард «Барселоны» Ривалдо назвал фамилии футболистов, которые, по его мнению, будут бороться за «Золотой мяч» в ближайшие годы.

«Будут ли сейчас «Золотые мячи» между собой распределять Холанд и Мбаппе? Да, наверное, они. Думаю, что они оба являются великими футболистами. Я иногда упоминаю Неймара, но у меня складывается впечатление, что пока он всё-таки не может быть достоин «Золотого мяча». Холанд и Мбаппе наверняка будут бороться за него в ближайшие годы», — сказал Ривалдо во влоге «На выезд» на YouTube-канале «МЯЧ Production».

Напомним, в 2023 году обладателем «Золотого мяча» стал 36-летний форвард «Интер Майами» Лионель Месси. Для аргентинца подобная награда стала восьмой в карьере. Холанд занял второе место в голосовании, Мбаппе — третье.

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