«Я был очень доволен собой». Ривалдо — о своих эмоциях от выигрыша «Золотого мяча» — 1999

Бывший форвард «Барселоны» Ривалдо рассказал о своих эмоциях от выигрыша «Золотого мяча» в 1999 году.

«Когда я получил «Золотой мяч», это были невероятные ощущения и эмоции. Причём до этого у меня было несколько трудных моментов в жизни. Когда становишься лучшим в мире, это производит огромное впечатление на тебя. Это была особая гордость, я был очень доволен собой. Для меня «Золотой мяч» — это особая награда, возможно, главная в моей жизни», — сказал Ривалдо во влоге «На выезд» на YouTube-канале «МЯЧ Production».

Ривалдо выступал за «Барселону» на протяжении пяти лет (с 1997 по 2002 год). В составе сине-гранатовых нападающий 235 раз появлялся на поле, отметившись 130 голами. Вместе с «блауграной» бразилец завоевал четыре трофея. Также Ривалдо на протяжении своей карьеры играл за такие команды, как «Палмейрас», «Депортиво», «Милан», «Крузейро», «Олимпиакос» и «Бунёдкор».