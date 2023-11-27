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Хавбек «Ростова» Миронов: мечта? Чтобы российские клубы вернули в еврокубки

Хавбек «Ростова» Миронов: мечта? Чтобы российские клубы вернули в еврокубки
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Полузащитник «Ростова» Алексей Миронов заявил, что хотел бы допуска российских команд до еврокубков.

«Какая у меня мечта? Наверное, чтобы нам допуск дали до еврокубков, международных соревнований. Какая сейчас мотивация в РПЛ? Я не понимаю, у кого нет мотивации играть. Это Премьер-Лига, это определённый уровень, до которого футболист растёт. Дебютировать и играть в Премьер-Лиге – это уже мотивация. Я не знаю, кто из игроков не видит её. Для меня мотивация – это быть здесь, в команде Премьер-Лиги. Нет мотивации — не выходи, не играй», — приводит слова Миронова «РБ Спорт».

С конца февраля 2022 года сборные России и все российские команды отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине. В нынешнем сезоне 23-летний Миронов провёл 11 матчей за «Ростов» в рамках РПЛ, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

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