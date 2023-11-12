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Игрок «Ростова» Миронов: Карпин сказал: «Девочки вышли не биться, а просто бегать на поле»

Игрок «Ростова» Миронов: Карпин сказал: «Девочки вышли не биться, а просто бегать на поле»
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Полузащитник «Ростова» Алексей Миронов рассказал, как главный тренер команды Валерий Карпин описал первый тайм южан.

«Поговорили с командой на тему того, что плохо начали матч: всё было видно, интенсивность у нас была нулевая. Думаю, что только из‑за этого. Настрой был. Валерий Георгиевич сказал: «Девочки вышли не биться, а просто бегать на поле». Мы проиграли всю борьбу, поэтому в первом тайме и сыграли так плохо», — приводит слова Миронова «Матч ТВ».

Напомним, после данного матча «Спартак» — «Ростов» (2:1) красно-белые поднялись на шестую строчку турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 24 очка в 15 проведённых матчах. «Ростов» располагается на 11-й позиции. У подопечных Валерия Карпина 17 очков после аналогичного количества встреч.

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