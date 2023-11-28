В РПЛ заверили, что в следующем году вопрос с красными мячами будет решён

Директор по маркетингу и коммуникациям РПЛ Антон Фетисов заверил, что уже в ближайшее время будет решён вопрос с поставкой красных мячей. Напомним, матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Балтика» — «Спартак» (0:2) прошёл в обильный снегопад. Снег мешал обзору — в трансляции белый мяч был плохо виден на заснеженном газоне.

«Качество картинки ввиду определённых условий однозначно пострадало, но я бы хотел, чтобы вы услышали два основных тезиса. Является ли картинка критичной для проведения матча? Очевидно, нет. Тема была несколько преувеличена со стороны медиа. Но мы понимаем, что должны услышать запрос аудитории. Гарантирую, что в следующем сезоне красный мяч точно будет. Сейчас на принятие решения на следующий сезон у нас много времени, выбор мяча произойдёт, вероятнее всего, на общем собрании после последнего тура перед зимней паузой. У нас будет логистическое плечо в семь месяцев, чтобы доставить любые мячи, которые выберут клубы РПЛ. Конечно, мы будем учитывать тот прецедент, который был в Калининграде.

Если похожее произойдёт в этом сезоне, у нас есть решение. Такой же ситуации не повторится. Если мы говорим о весенней части чемпионата, то уверен, что в течение 2–3 месяцев какую‑то часть мячей удастся доставить. Наверное, они будут не Nike, а другого производителя, но какое решение клубы примут, так мы и поступим. Естественно, мы будем учитывать необходимость, мы слышим этот запрос. Даю гарантию в 99,9%, что такая ситуация не повторится», — приводит слова Фетисова «Матч ТВ».

Напомним, в самом начале игры матч «Балтика» — «Спартак» был прерван на несколько минут. Причиной этого стало обильное количество снега, которое мешало командам. Начало второго тайма данной встречи также отложили примерно на 10 минут из-за того, что сотрудникам стадиона пришлось вновь появиться, чтобы очистить от снега штрафные площади, а также линии в центре поля.