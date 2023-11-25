В РПЛ объяснили, почему не могли использовать красный мяч в матче «Балтика» — «Спартак»

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) рассказала, по какой причине не могли использовать красный мяч в прошедшем матче 16-го тура РПЛ «Балтика» — «Спартак» (0:2). Напомним, весь матч шёл снег, который мешал обзору. В трансляции белый мяч был плохо виден на заснеженном газоне.

«Клубы РПЛ проголосовали за то, чтобы играть мячами Nike, которые были закуплены по параллельному импорту. Nike не производит красные мячи в свободную продажу и делает их только под заказ футбольных лиг при официальном партнёрстве. Текущий мяч имеет контрастную окраску, которая заметнее для участников матча, чем на телевизионной картинке. При этом мяч, которыми играют команды РПЛ, должен соответствовать FIFA Quality и зафиксирован в регламенте на весь футбольный сезон», — приводит слова пресс-службы РПЛ «Матч ТВ».

Напомним, в самом начале игры матч «Балтика» — «Спартак» был прерван на несколько минут. Причиной этого стало обильное количество снега, которое мешало командам. Начало второго тайма данной встречи также отложили примерно на 10 минут из-за того, что сотрудникам стадиона пришлось вновь появиться, чтобы очистить от снега штрафные площади, а также линии в центре поля.