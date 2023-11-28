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Президент «Милана»: я обеспокоен развитием Серии А, мы существенно уступаем АПЛ

Президент «Милана»: я обеспокоен развитием Серии А, мы существенно уступаем АПЛ
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Президент «Милана» Паоло Скарони объяснил, в чём, по его мнению, чемпионат Италии проигрывает английской Премьер-лиге.

«У нас самые старые и уродливые стадионы в Европе. «Милан» зарабатывает на своём стадионе € 35 млн, в то время как клубы АПЛ — более € 100 млн. Я беру ответственность за это в том числе и на себя. Мне так и не удалось убедить городской совет в том, насколько сильно нашему клубу необходим лучший стадион в мире, оплаченный частными инвесторами.

Я обеспокоен тем, что происходит с Серией А и итальянским футболом в целом! Ситуация с телевизионными правами на итальянском рынке завершилась неплохо, но мы по-прежнему не можем в полной мере получить то, чего хотим. Мы зарабатываем на телевизионных правах € 200 млн, а АПЛ получает € 2,2 млрд», — приводит слова Скарони Football Italia со ссылкой на RCS.

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