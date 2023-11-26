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15-летний Франческо Камарда дебютировал за «Милан» и поставил рекорд в Серии А

15-летний Франческо Камарда дебютировал за «Милан» и поставил рекорд в Серии А
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В возрасте 15 лет и 260 дней Франческо Камарда дебютировал за «Милан» на 83-й минуте в матче 13-го тура Серии А с «Фиорентиной» при счёте 1:0 и поставил рекорд в итальянской лиге.

Из-за травм и дисквалификаций атакующих игроков в обойме итальянского «Милана», главный тренер команды Стефано Пиоли мог рассчитывать в центре нападения только на Луку Йовича. Именно поэтому 15-летний Камарда был вызван в основу.

До этого рекорд принадлежал защитнику «Болоньи» Уиздому Амею, который вышел на замену в матче с «Дженоа» в возрасте 15 лет и 274 дней.

На юниорском уровне Камарда забил 485 голов в 89 матчах. Камарда этим летом перебрался из молодёжной команды в «Милан» до 19 лет и сыграл за итальянцев 13 матчей во всех турнирах, где отметился семью голами и двумя результативными передачами.

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