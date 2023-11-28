Гол Малкома помог «Аль-Хилялю» обыграть узбекский «Навбахор» в матче Лиги чемпионов АФК

Сегодня, 28 ноября, в матче 5-го тура групповой стадии азиатской Лиги чемпионов в рамках группы D встретились «Навбахор» из Узбекистана и саудовский «Аль-Хиляль». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:00 по московскому времени. «Аль-Хиляль» одержал уверенную победу со счётом 2:0.
Первый гол в матче был забит на 69-й минуте. Его автором стал бывший игрок санкт-петербургского «Зенита», выступающий за «Аль-Хиляль», Малком. Второй мяч в ворота «Навбахора» на 85-й минуте отправил Салем Аль-Давсари. Стоит отметить, что капитан саудовской команды дважды не смог реализовать 11-метровый удар, на 11-й и 68-й минутах.
После пяти сыгранных матчей в Лиге чемпионов АФК в активе «Аль-Хиляля» 13 очков и первое место в группе. «Навбахор» с 10 очками на втором месте в турнирной таблице.
- 28 ноября 2023
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