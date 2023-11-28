Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ПСЖ — Ньюкасл Юнайтед. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гол Малкома помог «Аль-Хилялю» обыграть узбекский «Навбахор» в матче Лиги чемпионов АФК

Гол Малкома помог «Аль-Хилялю» обыграть узбекский «Навбахор» в матче Лиги чемпионов АФК
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 28 ноября, в матче 5-го тура групповой стадии азиатской Лиги чемпионов в рамках группы D встретились «Навбахор» из Узбекистана и саудовский «Аль-Хиляль». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:00 по московскому времени. «Аль-Хиляль» одержал уверенную победу со счётом 2:0.

Первый гол в матче был забит на 69-й минуте. Его автором стал бывший игрок санкт-петербургского «Зенита», выступающий за «Аль-Хиляль», Малком. Второй мяч в ворота «Навбахора» на 85-й минуте отправил Салем Аль-Давсари. Стоит отметить, что капитан саудовской команды дважды не смог реализовать 11-метровый удар, на 11-й и 68-й минутах.

После пяти сыгранных матчей в Лиге чемпионов АФК в активе «Аль-Хиляля» 13 очков и первое место в группе. «Навбахор» с 10 очками на втором месте в турнирной таблице.

Лига чемпионов АФК . Группа D. 5-й тур
28 ноября 2023, вторник. 19:00 МСК
Навбахор
Наманган, Узбекистан
Окончен
0 : 2
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
0:1 Малком – 68'     0:2 Аль-Давсари – 85'    
Удаления: Юлдошев – 90+8' / нет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android