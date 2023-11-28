«Челси» за € 20 млн может подписать 18-летнего опорника Москардо

«Челси» заинтересован в подписании молодого полузащитника «Коринтианса» Габриэла Москардо. Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, синие делали предложение бразильскому клубу о покупке 18-летнего хавбека в размере € 20 млн, однако те ответили отказом. «Коринтианс» хочет выручить с продажи своего игрока не менее € 25 млн. Отмечается, что за футболистом также следят такие клубы, как «Барселона», «ПСЖ», «Ливерпуль» и «Арсенал».

В текущем сезоне Москардо провёл за «Коринтианс» 22 матча во всех турнирах, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Контракт игрока с бразильским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1,5 млн.

Ранее сообщалось о нежелании «Челси» расставаться со своим нападающим Армандо Броей.