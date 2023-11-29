Алексей Евсеев: Иванов не «пихает», это у него эмоции. Они лезут наружу, он их высказывает

Бывший полузащитник «Урала» Алексей Евсеев, ныне выступающий за «Текстильщик», высказался о президенте екатеринбургского клуба Григории Иванове.

«Как отношусь к тому, что Иванов сидел на скамейке запасных «Урала»? Сначала это было в новинку, а потом уже привыкаешь. Все знают, что он очень эмоциональный человек. Иногда даже не всё замечаешь и пропускаешь мимо ушей, что он кричит.

Григорий Викторович никогда не «пихал». Это у него эмоции. Они лезут наружу, он их высказывает. Может и кричать на поле, и зайти в раздевалку, обнять и поговорить с человеком.

Страшен ли Иванов в гневе? Да нет, нормальный. Он может приехать на базу, спросить, как дома и что нужно тому или иному футболисту», — приводит слова Евсеева «РБ Спорт».