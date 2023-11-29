Гол Альвареса помог «Манчестер Сити» вырвать победу в матче с «Лейпцигом»

Во вторник, 28 ноября, состоялся матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024, в котором встречались «Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг». Игра проходила на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере (Англия). Игру обслуживала шведская бригада арбитров, которую возглавлял Гленн Нюберг. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
На 13-й минуте нападающий «Лейпцига» Луа Опенда открыл счёт в матче. Спустя 20 минут бельгийский форвард удвоил преимущество своей команды. Во втором тайме «Манчестер Сити» отыграл преимущество «Лейпцига» в два мяча и вырвал победу. В составе «горожан» отличились Эрлинг Холанд, Фил Фоден и Хулиан Альварес.
После этой игры в активе «Манчестер Сити» стало 15 очков. Англичане расположились на первом месте в группе G. «Лейпциг» с девятью очками идёт вторым.
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