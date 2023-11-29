Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гол Альвареса помог «Манчестер Сити» вырвать победу в матче с «Лейпцигом»

Гол Альвареса помог «Манчестер Сити» вырвать победу в матче с «Лейпцигом»
Аудио-версия:
Комментарии

Во вторник, 28 ноября, состоялся матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024, в котором встречались «Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг». Игра проходила на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере (Англия). Игру обслуживала шведская бригада арбитров, которую возглавлял Гленн Нюберг. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

На 13-й минуте нападающий «Лейпцига» Луа Опенда открыл счёт в матче. Спустя 20 минут бельгийский форвард удвоил преимущество своей команды. Во втором тайме «Манчестер Сити» отыграл преимущество «Лейпцига» в два мяча и вырвал победу. В составе «горожан» отличились Эрлинг Холанд, Фил Фоден и Хулиан Альварес.

После этой игры в активе «Манчестер Сити» стало 15 очков. Англичане расположились на первом месте в группе G. «Лейпциг» с девятью очками идёт вторым.

Лига чемпионов . Группа G. 5-й тур
28 ноября 2023, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
3 : 2
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
0:1 Опенда – 13'     0:2 Опенда – 33'     1:2 Холанд – 54'     2:2 Фоден – 70'     3:2 Альварес – 87'    
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android