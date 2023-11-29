Матч «Шахтёра» и «Антверпена» завершился потасовкой между футболистами

Между футболистами «Шахтёра» и «Антверпена» произошла стычка после матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (Германия) и завершилась победой украинского клуба со счётом 1:0.

Уже по итогам стычки футболист «Антверпена» Арнбор Муя получил красную карточку. Голкипер «Шахтёра» Дмитрий Ризнык был наказан жёлтой карточкой.

Таким образом, «Шахтёр» набрал девять очков и остался на третьем месте в турнирной таблице группы Н и гарантировал себе место в еврокубковой весне. «Антверпен», в свою очередь, располагается на последнем месте. Клуб из Бельгии не заработал ни одного очка и потерял шансы на попадание в евровесну.

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