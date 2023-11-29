«Шахтёр» обеспечил себе евровесну в сезоне-2023/2024

28 ноября 2023 года состоялся матч 5-го тура группы Н Лиги чемпионов УЕФА между украинским «Шахтёром» и бельгийским «Антверпеном». Встреча прошла на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (Германия). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Бартошем Франковским из Польши. Матч завершился победой «Шахтёра» со счётом 1:0.

Благодаря этому результату «Шахтёр» набрал девять очков. Он догнал лидеров турнирной таблицы группы H «Барселону» и «Порту», которые также имеют на своём счету по девять очков. «Антверпен», в свою очередь, расположился на последнем месте.

Таким образом, «Шахтёр» по итогам группового этапа Лиги чемпионов точно не опустится ниже третьего места, что позволит ему выступить в евровесне. Кроме того, за один тур до конца групповой стадии клуб с Украины сохраняет шансы на выход в плей-офф ЛЧ.