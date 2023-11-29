Главный тренер «Ньюкасла» раскритиковал арбитра за назначенный пенальти в матче с «ПСЖ»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау подвёл итоги матча с «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов (1:1).

«Я всё ещё пытаюсь смириться. Я чувствую себя очень плохо, но в то же время очень доволен тем, что игроки показали сегодня. Их преданность делу, исполнение… Мы использовали свою удачу. В конце концов, мне не повезло, я не думал, что это был пенальти.

В этих повторах не учитывается то, как быстро летит мяч. Сначала он попадает ему в грудь. Если сначала он попадает в руки, это всё равно не пенальти, потому что мяч близко. Это не пенальти, когда мяч сначала попадает ему в грудь, а затем в руку, которая находится низко.

Мне не разрешено подводить итоги. Очевидно, я не могу выразить свои сокровенные мысли, так как у меня будут проблемы. До этого момента рефери судил хорошо», — приводит слова Хау BBC.