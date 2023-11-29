Гол Мбаппе спас «ПСЖ» от поражения в матче Лиги чемпионов с «Ньюкаслом»

Во вторник, 28 ноября, состоялся матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024, в котором встречались французский «Пари Сен-Жермен» и британский «Ньюкасл Юнайтед». Игра проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Игру обслуживала польская бригада арбитров, которую возглавлял Шимон Марциняк. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Встреча завершилась вничью — 1:1.

Первый гол в матче был забит на 25-й минуте первого тайма. Отличился шведский нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Алекандер Исак. Этот гол стал первым для 24-летнего форварда в текущем розыгрыше турнира. «ПСЖ» смог сравнять счёт лишь на 90+8-й минуте.

После этой игры в активе «Ньюкасла» стало пять очков. Англичане расположились на третьем месте в группе F. «ПСЖ» с семью очками идёт вторым.