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Гол Мбаппе спас «ПСЖ» от поражения в матче Лиги чемпионов с «Ньюкаслом»

Гол Мбаппе спас «ПСЖ» от поражения в матче Лиги чемпионов с «Ньюкаслом»
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Во вторник, 28 ноября, состоялся матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024, в котором встречались французский «Пари Сен-Жермен» и британский «Ньюкасл Юнайтед». Игра проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Игру обслуживала польская бригада арбитров, которую возглавлял Шимон Марциняк. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Встреча завершилась вничью — 1:1.

Первый гол в матче был забит на 25-й минуте первого тайма. Отличился шведский нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Алекандер Исак. Этот гол стал первым для 24-летнего форварда в текущем розыгрыше турнира. «ПСЖ» смог сравнять счёт лишь на 90+8-й минуте.

После этой игры в активе «Ньюкасла» стало пять очков. Англичане расположились на третьем месте в группе F. «ПСЖ» с семью очками идёт вторым.

Лига чемпионов . Группа F. 5-й тур
28 ноября 2023, вторник. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
0:1 Исак – 24'     1:1 Мбаппе – 90+8'    
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