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Пепе высказался о поражении от «Барселоны» в матче Лиги чемпионов

Пепе высказался о поражении от «Барселоны» в матче Лиги чемпионов
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Защитник «Порту» Пепе прокомментировал поражение от «Барселоны» в матче Лиги чемпионов.

«Мы начали не так хорошо, как хотелось бы, но по ходу матча обрели уверенность. Забили первыми, знали, что они будут играть очень широко, и они сравняли. Наша команда хорошо отреагировала на этот гол, мы очень грамотно управляли игрой.

Но во втором тайме «Барселона» прибавила. Мы искали возможность сравнять счёт и могли забить. Тренеру пришлось пойти на риск, мы хорошо переходили из обороны в атаку. Обидно, потому что не заслуживали поражения, но ошибки дорого нам стоили», — приводит слова Пепе официальный сайт УЕФА.

28 ноября состоялась встреча 5-го тура группы H Лиги чемпионов между каталонской «Барселоной» и «Порту». Матч прошёл на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне и закончился победой каталонцев со счётом 2:1.

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