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Исак стал первым игроком после Ширера, который забивал за «Ньюкасл» в выездных матчах ЛЧ

Исак стал первым игроком после Ширера, который забивал за «Ньюкасл» в выездных матчах ЛЧ
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Нападающий «Ньюкасла» Александер Исак стал первым игроком «сорок» после Алана Ширера, который забил гол в выездном матче Лиги чемпионов. Ширер сделал это в марте 2003 года в матче с «Интером».

Благодаря голу Исака «сороки» открыли счёт в матче с «ПСЖ» на «Парк де Пренс» накануне. Команды в итоге завершили встречу вничью 1:1 — за парижан отличился Килиан Мбаппе. После этой игры в активе «Ньюкасла» стало пять очков. Англичане расположились на третьем месте в группе F. «ПСЖ» с семью очками идёт вторым.

24-летний шведский нападающий «сорок» в девяти матчах английской Премьер-лиги нынешнего сезона забил семь мячей. В прошлой кампании Александер отличился 10 раз в 22 встречах внутреннего первенства.

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