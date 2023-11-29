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Абаскаль прокомментировал поражение «Спартака» в матче с «Оренбургом» в Кубке России

Абаскаль прокомментировал поражение «Спартака» в матче с «Оренбургом» в Кубке России
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Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России, в котором его команда на выезде уступила «Оренбургу» (0:1).

«Конечный результат не тот, который мы хотели. Матч можно было начать лучше. Не хватало агрессии на первых минутах. Пенальти и красная карточка повлияли на ход встречи. Во втором тайме команда работала, бежала и старалась. У нас были моменты, но мы не смогли их реализовать.

Это не тот результат, за которым мы приехали, — мы хотели добиться победы. Следующая игра предстоит в марте. Естественно, это будет совершенно другой матч. Сегодняшняя игра показывает, что ни в коем случае нельзя расслабляться и терять концентрацию», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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