Антон Шунин догнал Льва Яшина по количеству сыгранных матчей за «Динамо»

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин догнал легенду команды Льва Яшина по количеству сыгранных матчей за бело-голубых.

Первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом» (0:0), который проходит сейчас на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве, стал для Шунина 358-м в составе клуба.

36-летний голкипер является воспитанником «Динамо» и присоединился к основной команде зимой 2007 года. За общее количество проведённых игр в «Динамо» Антон Шунин пропустил 398 мячей и сыграл «на ноль» 123 матча.

В составе московской команды голкипер дважды был бронзовым призёром МИР Российской Премьер-Лиги в сезонах 2008 и 2021/2022, а также однажды выиграл Мелбет Первую лигу.