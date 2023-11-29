Личка чеканил мяч, Черчесов и Сёмин следили за игрой. Лучшие фото матча «Динамо» — «Зенит»

В первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России встречались московское «Динамо» и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу динамовцев.

На 69-й минуте Хорхе Карраскаль отпустил от себя мяч и сыграл в подкате против Вильсона Изидора. Кукуян показал Хорхе вторую жёлтую карточку, хотя на повторе видно, что колумбиец играл в мяч.

На 74-й минуте Муми Нгамалё на рывке ушёл от Нуралы Алипа и сделал пас на линию штрафной, где Фёдор Смолов набежал и в касание пробил точно в угол.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Зенит» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Ответный матч Кубка России пройдёт 12 марта 2024 года в Санкт-Петербурге.