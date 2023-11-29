Тьяго Силва: у меня с «Челси» случилась любовь с первого взгляда

Защитник и вице-капитан «Челси» Тьяго Силва высказался о своём пребывании в лондонском клубе.

«Когда я попал сюда, в «Челси» — это было похоже на любовь с первого взгляда. Я до сих пор очень горжусь тем, что нахожусь в Лондоне и выступаю за один из главных европейских грандов.

Мне нравится видеть, как мои дети занимаются в академии «Челси» — это что-то особенное. Моей жене всё нравится в Лондоне. Она постоянно находится здесь и хочет присутствовать на каждой выездной игре нашей команды!» — приводит слова Силвы журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, 39-летний Силва присоединился к «Челси» в 2020 году. За это время бразильский защитник принял участие в 127 матчах за лондонский клуб, в которых отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. В составе «Челси» Силва выиграл Лигу чемпионов в 2020 году, а также Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

В текущем сезоне Тьяго Силва провёл за «Челси» 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт защитника с лондонским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2 млн.