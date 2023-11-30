Фернандеш высказался об упущенной победе «МЮ» в матче с «Галатасараем» в Лиге чемпионов

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал ничью в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Галатасараем» (3:3). По ходу матча «МЮ» вёл со счётом 3:1, но в итоге упустил победу.

«Очень тяжело, когда пропускаешь плохие голы. Мы должны брать такие ситуации под контроль. У нас было много шансов забить ещё один гол и завершить игру, но мы этого не сделали.

Мы могли бы добиться большего, но это то, что есть. В конце игры у нас было четыре шанса забить, но мы должны держать голову высоко и понимать, что речь идёт о том, чтобы найти правильный пас свободному игроку, попытаться передать мяч тому, кто находится в штрафной. Найти лучшую позицию и не рисковать самим. Мы должны поставить команду на первое место», — приводи слова Фернандеша официальный сайт УЕФА.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает последнее место в своей группе Лиги чемпионов, набрав четыре очка.

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