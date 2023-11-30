Томас Мюллер прокомментировал свою роль запасного в «Баварии»

34-летний нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер высказался о своём переходе на второстепенные роли в команде.

«Работа тренера – принимать решения, нравится это нам, игрокам, или нет. Для меня главное – делать всё, что в моих силах, когда у меня есть свободные минуты, хорошо выступать на тренировках и быть довольным собой. У нас много атакующих игроков, которые дают очень хорошие результаты. Ситуация такова, какая она есть. Всем приходится с этим мириться. Пока мы выигрываем, это второстепенные темы.

Моё тело работает хорошо, я могу продолжать. Я стараюсь делать своё дело каждую секунду на тренировочном поле и в играх, и на самом деле это получается довольно хорошо», – приводит слова Мюллера Bayern & Germany.

В текущем сезоне из 15 сыгранных матчей во всех турнирах форвард вышел в стартовом составе в шести, его суммарное игровое время составило 575 минут. При этом Мюллер отметился двумя забитыми голами и пятью результативными передачами.