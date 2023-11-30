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Тен Хаг и Хау — претенденты на приз лучшему тренеру ноября в АПЛ

Официальный сайт английской Премьер-лиги объявил имена претендентов на приз лучшему тренеру месяца. На награду претендуют следующие специалисты: Эрик тен Хаг («Манчестер Юнайтед»), Эдди Хау («Ньюкасл»), Андони Ираола («Борнмут») и Роберт Эдвардс («Лутон»).

Голосование продлится до 6 декабря. Голоса болельщиков будут объединены с мнением группы футбольных экспертов. Победитель будет объявлен на следующей неделе. В октябре 2023 года игроком месяца в АПЛ был признан вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах, лучшим тренером — наставник «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу.

На данный момент в чемпионате Англии лидирует «Арсенал», набравший 30 очков после 13 туров. На второй строчке располагается «Манчестер Сити», уступая «канонирам» одно очко. Ранее стали известны имена номинантов на приз лучшему футболисту месяца в АПЛ.