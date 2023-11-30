Стерлинг, Доку и Магуайр — претенденты на приз лучшему игроку ноября в АПЛ

Официальный сайт английской Премьер-лиги опубликовал имена претендентов на приз лучшему футболисту ноября.

На награду претендуют вингеры «Челси» и «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг и Жереми Доку, защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр, форвард «Ньюкасла» Энтони Гордон, вратарь «Лутона» Томас Камински и защитник «Борнмута» Маркус Тавернье.

Голосование продлится до 6 декабря. Голоса болельщиков будут объединены с мнением группы футбольных экспертов. Победитель будет объявлен на следующей неделе. В октябре 2023 года игроком месяца в АПЛ был признан вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах, лучшим тренером — наставник «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу.

Ранее стало известно о возможном введении 10-минутного удаления в следующем сезоне АПЛ.