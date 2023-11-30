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Созин: решение КДК очень лояльное. Почему-то не вижу штрафа Галактионову

Созин: решение КДК очень лояльное. Почему-то не вижу штрафа Галактионову
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Бывший член комитета РФС по этике Андрей Созин отреагировал на решение КДК РФС по поводу главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова. Напомним, специалиста дисквалифицировали на два матча за нецензурное оскорбление в адрес судейства.

«К решению КДК трудно придраться. И по Галактионову, и по Баринову, и по Кордобе. Есть регламент, где написано, что наказание – от двух до четырёх матчей. Но уважаемая коллегия, значит, нашла какие-то подпункты, что Баринову дали только один реальный матч. Что касается Галактионова, то у меня есть вопрос: если я выйду на автобусную остановку и начну ругаться матом, это ведь будет административным правонарушением? За него ведь положен штраф? Здесь я почему-то штрафа ему не вижу. Наказание очень лояльное, но по регламенту – не придраться.

Что касается Кордобы, то тут тоже всё логично. Три матча, это меньше, чем у Соболева, но у Соболева ситуация была другая», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

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