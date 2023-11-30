Созин: решение КДК очень лояльное. Почему-то не вижу штрафа Галактионову

Бывший член комитета РФС по этике Андрей Созин отреагировал на решение КДК РФС по поводу главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова. Напомним, специалиста дисквалифицировали на два матча за нецензурное оскорбление в адрес судейства.

«К решению КДК трудно придраться. И по Галактионову, и по Баринову, и по Кордобе. Есть регламент, где написано, что наказание – от двух до четырёх матчей. Но уважаемая коллегия, значит, нашла какие-то подпункты, что Баринову дали только один реальный матч. Что касается Галактионова, то у меня есть вопрос: если я выйду на автобусную остановку и начну ругаться матом, это ведь будет административным правонарушением? За него ведь положен штраф? Здесь я почему-то штрафа ему не вижу. Наказание очень лояльное, но по регламенту – не придраться.

Что касается Кордобы, то тут тоже всё логично. Три матча, это меньше, чем у Соболева, но у Соболева ситуация была другая», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».