Как накажут Кордобу, Галактионова и Баринова за оскорбления? Онлайн важного заседания КДК

Друзья, всем привет! 16-й тур РПЛ неожиданно подарил сразу несколько скандалов. А сегодня, 30 ноября, мы узнаем, какие у этих скандалов будут последствия.

После поражения в матче с «Уралом» нападающий «Краснодара» Джон Кордоба изобразил неприличный жест перед судьёй, за что получил красную карточку. Осталось узнать, сколько продлится его дисквалификация.

Похожая история случилась у «Локомотива». Команда упустила победу, ведя со счётом 3:1 к началу добавленного времени, причём решающий мяч пропустила с пенальти. После финального свистка капитан «Локо» Дмитрий Баринов подошёл к резервному арбитру со словами «вы позор футбола», а главный тренер команды Михаил Галактионов пошёл ещё дальше и нецензурно выругался в прямом эфире.

Сегодня состоится судьбоносное заседание контрольно-дисциплинарного комитета РФС, в ходе которого мы узнаем, кого и как накажут. «Чемпионат» будет следить за развитием событий в режиме онлайн. Оставайтесь с нами!