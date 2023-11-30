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РПЛ, как накажут Кордобу, Галактионова и Баринова за скандал с судьями, онлайн заседания КДК, Краснодар, Локомотив

Как накажут Кордобу, Галактионова и Баринова за оскорбления? Онлайн важного заседания КДК
Полина Куимова
Онлайн заседания КДК
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Следим за последствиями мощных судейских скандалов в РПЛ.

Друзья, всем привет! 16-й тур РПЛ неожиданно подарил сразу несколько скандалов. А сегодня, 30 ноября, мы узнаем, какие у этих скандалов будут последствия.

После поражения в матче с «Уралом» нападающий «Краснодара» Джон Кордоба изобразил неприличный жест перед судьёй, за что получил красную карточку. Осталось узнать, сколько продлится его дисквалификация.

Похожая история случилась у «Локомотива». Команда упустила победу, ведя со счётом 3:1 к началу добавленного времени, причём решающий мяч пропустила с пенальти. После финального свистка капитан «Локо» Дмитрий Баринов подошёл к резервному арбитру со словами «вы позор футбола», а главный тренер команды Михаил Галактионов пошёл ещё дальше и нецензурно выругался в прямом эфире.

Точно ли проблема в судьях?
«Скандал хотели раздуть в «Локо», а навалял арбитр другой игры». Судейство 16-го тура РПЛ
Эксклюзив
«Скандал хотели раздуть в «Локо», а навалял арбитр другой игры». Судейство 16-го тура РПЛ

Сегодня состоится судьбоносное заседание контрольно-дисциплинарного комитета РФС, в ходе которого мы узнаем, кого и как накажут. «Чемпионат» будет следить за развитием событий в режиме онлайн. Оставайтесь с нами!

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