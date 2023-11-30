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Вратарь «Динамо» Шунин оценил шансы выступать до 45 лет, как Буффон

Вратарь «Динамо» Шунин оценил шансы выступать до 45 лет, как Буффон
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36-летний вратарь московского «Динамо» Антон Шунин, которому в январе исполнится 37 лет, рассказал, сможет ли он продолжать играть до 45 лет, как легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон, а также высказался о намерении вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева играть за армейцев до 2028 года.

«Акинфеев сказал, что, возможно, будет играть за ЦСКА до 2028 года. Загадываю ли я так далеко? Не строю так далеко свои планы. На сегодняшний день у меня есть контракт и работаю по нему. А дальше посмотрим, что будет.

Хотелось бы завершить карьеру в возрасте, как Буффон? Если будет позволять здоровье и хватит сил, почему нет? На данный момент чувствую себя отлично! Нет никаких проблем ни в физическом состоянии, ни в моральном — я в порядке во всех аспектах», — приводит слова Шунина Sport24.

Напомним, в текущем сезоне Антон Шунин провёл 12 матчей в составе «Динамо» в Кубке России и в Российской Премьер-Лиге.

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