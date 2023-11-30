Генеральный директор «Динамо» Пивоваров: Антон Шунин — наша легенда

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров назвал вратаря команды Антона Шунина легендой московского клуба.

«Антон Шунин — это легенда «Динамо». Мы его поддерживаем. Конечно, это значимое достижение (Шунин провёл за бело-голубых 358 игр, как Лев Яшин. — Прим. «Чемпионата») для клуба и игрока», — приводит слова Пивоварова ТАСС.

Шунину 36 лет, он выступает за «Динамо» с января 2007 года. Нынешний сезон для него — 17-й в основной команде бело-голубых, по этому показателю он уступает только Яшину (19). В 2012 и 2022 годах в составе столичного клуба Шунин доходил до финала Кубка России. В сезоне-2016/2017 вместе с «Динамо» голкипер стал победителем второго по силе дивизиона чемпионата России. В апреле 2022 года Шунин попал в «Клуб Льва Яшина» для голкиперов, у которых не менее ста «сухих» встреч.