Орлов: Абаскаля травили и журналисты, и депутаты. Вы лучше него разбираетесь в футболе?

Футбольный эксперт и комментатор Геннадий Орлов высказался о главном тренере московского «Спартака» Гильермо Абаскале.

«Я рад истории с Абаскалем. Я почти 50 лет в профессии и никогда не позволял себе сказать в эфире, что, наверное, надо менять тренера. Это такая бестактность. Сегодня сплошь и рядом об этом говорят, особенно люди со стороны, какие-то высокопоставленные. Вспомните, как травили Абаскаля — ну просто травля была. И журналисты, и депутаты. Ребята, вы что, разбираетесь в футболе лучше, чем Абаскаль? Нет.

Я сам говорил про ошибки. Говорил, что ставка на Джикию и Зобнина – это вообще неправильно. Так и вышло. Он убрал их из состава. Это были ложные лидеры, и без них команда хорошо играет. У них Бабич в центре, и он более-менее играет. У Абаскаля также играют Хлусевич, Литвинов, Игнатов, и это же здорово. Это молодые ребята, свои.

Не нам, журналистам, решать по поводу тренеров. И даже я поостерёгся бы делать широковещательные заявления руководству. Был же Федун в «Спартаке». Ну что он творил? 17 тренеров за 18 лет. Он просто не понимает сути процесса», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 27 очков после 16 туров чемпионата. Вчера, 29 ноября, прошёл первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретились «Оренбург» и московский «Спартак». «Оренбург» одержал победу со счётом 1:0. Ответный матч между этими командами состоится 12 марта 2024 года.