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Андрей Пятницкий: Абаскаль — не тренер. Он не понимает, что такое «Спартак»

Андрей Пятницкий: Абаскаль — не тренер. Он не понимает, что такое «Спартак»
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Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Пятницкий высказался о главном тренере красно-белых Гильермо Абаскале.

«Игру с «Оренбургом» я не видел, но уже давно говорю, что Абаскаль — не тренер. В играх постоянные непонятные замены, никто не может предугадать состав на игру. В «Спартаке» нет стабильного костяка. Если вместо Абаскаля кто-то придёт, то будет хотя бы предсказуемость. Очень жаль, что «Спартак» не может сейчас составить конкуренцию ЦСКА или «Зениту». У Абаскаля нет предыстории в тренерской карьере, а тут ему дали топ-клуб. Он вообще понимает, что такое «Спартак»? Ему по барабану, зарплата капает и всё», — сказал Пятницкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 27 очков после 16 туров чемпионата. Вчера, 29 ноября, прошёл первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретились «Оренбург» и московский «Спартак». «Оренбург» одержал победу со счётом 1:0. Ответный матч между этими командами состоится 12 марта 2024 года.

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